Многодетная россиянка получила детские пособия и растратила их на отдых в Сочи

Многодетная мать из Татарстана получила пособия на детей и потратила их на отдых в Сочи

Многодетная мать из Татарстана получила пособия на детей для подготовки к школе и потратила их на отдых в Сочи. Об этом сообщает РИА ФАН.

Так, государство выплатило россиянке 60 тысяч рублей на покупку школьных принадлежностей и лекарств для ребенка-инвалида. Однако на эти деньги 34-летняя женщина приобрела билет в Сочи и уехала отдыхать, оставив детей дома.

Родственники россиянки заявили о произошедшем в полицию — сейчас ее разыскивают судебные приставы.

Как отметили представители правоохранительных органов, ранее женщина не раз имела задолженности по оплате коммунальных платежей, а также оформляла кредиты в пяти разных банках и исполняла долговые обязательства только по решению суда.

В начале июля власти Краснодарского края разрешили отелям заселять детей до 14 лет включительно без предъявления коронавирусных документов. Теперь для их размещения не нужно предоставлять ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты, ни справки о медотводе.