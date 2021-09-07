Назван повышающий риск тяжелого COVID-19 фактор

Жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха рискуют быть чаще госпитализированными с COVID-19. Такой вывод сделали британские исследователи в докладе, созданном по заказу администрации Большого Лондона.

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Ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 34 исследований, посвященных связи качества воздуха с COVID-19 и другими легочными инфекциями. Выяснилось, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском заражения коронавирусом. Кроме того, было установлено, что загрязнение воздуха усиливает тяжесть протекания COVID-19. Это, отмечают специалисты, может быть обусловлено связью между плохим качеством воздуха и заболеваниями легких и сердца. Исследователям удалось показать связь между пребыванием в областях с повышенным уровнем загрязнения воздуха и госпитализацией людей, заразившихся COVID-19.

В то же время ученые не обнаружили доказательств того, что взвешенные частицы играют важную роль в распространении SARS-CoV-2, как ранее полагали некоторые исследователи.