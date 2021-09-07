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Директор российской школы порвал ухо ученику за отказ снять серьгу

Директор школы в Курской области порвал ухо ученику за отказ снять серьгу
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Фото: Telegram-канал «Подъём!»

В одной из школ в Рыльском районе Курской области директор школы порвал ухо ученику, который отказывался снять серьгу. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам ученика, он пришел в школу 2 сентября, и его сразу же попросили зайти к директору Александру Андрощику. «Я зашел к нему в кабинет, и он говорит "Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились"», — рассказал школьник.

3 сентября в школу пришла мать ученика. Тогда директор, как утверждает подросток, сказал ей: «Если он не снимет [серьгу], я вырву ее лично». Ученик также рассказал, что 6 сентября Андрощик ругался на него матом и обозвал пидорасом.

«А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дергает за сережку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка», — сообщил школьник. Он добавил, что подал заявление в полицию.

Прокуратура Курской области начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Дагестане уволили замдиректора школы в селе Маджалис, который потребовал от учениц носить платки. Как рассказали в министерстве образования и науки республики, косынки не являются обязательным элементом школьной формы.

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