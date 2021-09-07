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Потребовавшего от учениц российской школы носить платки замдиректора уволили

В Дагестане уволили замдиректора школы, который требовал от учениц носить платки
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Кадр: Telegram-канал 360tv

В Дагестане уволили заместителя директора Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который требовал от учениц носить платки на занятия. Об этом заявил начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов, передает телеканал «360».

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По словам Магомедова, девочкам не обязательно носить косынку, так как она не является обязательным элементом школьной формы, но прописана в уставе как ее дополнительная часть.

«Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет», — пояснил он.

В министерстве образования и науки Дагестана добавили, что в школе проведут проверку, так как от родителей учеников поступило много жалоб. Там напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются всеми участниками процесса образования.

6 сентября стало известно, что в одной из школ села Маджалис в Дагестане родители пожаловались на то, что их дочерей заставляют в обязательном порядке ходить на учебу в платках. Родители рассказали изданию «Подъем», что новые требования к внешнему виду девочек появились только в текущем учебном году.

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