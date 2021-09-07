Потребовавшего от учениц российской школы носить платки замдиректора уволили

В Дагестане уволили замдиректора школы, который требовал от учениц носить платки

В Дагестане уволили заместителя директора Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который требовал от учениц носить платки на занятия. Об этом заявил начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов, передает телеканал «360».

По словам Магомедова, девочкам не обязательно носить косынку, так как она не является обязательным элементом школьной формы, но прописана в уставе как ее дополнительная часть.

«Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет», — пояснил он.

В министерстве образования и науки Дагестана добавили, что в школе проведут проверку, так как от родителей учеников поступило много жалоб. Там напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются всеми участниками процесса образования.

6 сентября стало известно, что в одной из школ села Маджалис в Дагестане родители пожаловались на то, что их дочерей заставляют в обязательном порядке ходить на учебу в платках. Родители рассказали изданию «Подъем», что новые требования к внешнему виду девочек появились только в текущем учебном году.