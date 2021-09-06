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Российскую школу проверят из-за требований к девочкам носить платки

Минобрнауки: школу в Дагестане проверят после жалоб на обязательное ношение косынок
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобрнауки Дагестана проверит одну из школ в селе Маджалис Кайтагского района республики после жалоб родителей на то, что их дочерей заставляют в обязательном порядке носить на занятия платок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве постановили, что требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются нормативным актом общеобразовательной организации, однако решение о введении этих требований должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.

По словам собеседника ТАСС, в случае несогласия родителей с решениями администраций школ, затрагивающими права и интересы детей, они вправе подать официальную жалобу в правоохранительные органы или министерство образования и науки республики.

Сообщается, что проверка уже организована, превысивший полномочия замдиректора школы освобожден от занимаемой должности.

В мае Рособрнадзор заявил, что до конца 2021 года проведет проверки качества образования в школах страны. По итогам массовых проверок будет составлена карта проблемных мест, чтобы каждый губернатор или глава республики мог в один клик увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы.

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