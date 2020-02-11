Родственник Кадырова обязал школьников одеваться по-исламски

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, министр образования республики Идрис Байсултанов ввел для учащихся школ и вузов дресс-код, обязав их одеваться в соответствии с исламской культурой. Об этом сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на местных преподавателей.

Отмечается, что учителя должны обратить особое внимание на внешний вид школьников и студентов. «Девочки обязательно должны быть в платочках и с косичками, распускать волосы нельзя. Мальчики — в светлых рубашках», — рассказала преподавательница одной из школ Грозного.

По данным издания, педагоги получили соответствующие указания после того, как 4 февраля родственник Кадырова получил руководящий пост в министерстве, а богослов, доктор шариатских наук Асвад Хареханов стал его заместителем.

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В настоящее время во всех школах ведутся проверки, при этом учащимся и педагогам рекомендовали делать упор на аккуратность и порядок. «По итогам ее работы будут сделаны выводы и решения по всем вопросам сферы образования, требующим внимания», — заявили порталу в ведомстве.

В августе 2019-го тогдашний министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов рассказал, что в школах республики несколько лет действует ограничение на использование смартфонов в школах. «Инициатива исходила от родителей, педагоги поддержали решение родительских комитетов запретить детям пользоваться мобильными телефонами до конца занятий», — утверждал он.

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