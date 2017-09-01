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«Там реально их не хватает»

Какие школы нужны за МКАД

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несмотря на предупреждения ученых о надвигающейся демографической яме, количество школьников в России ежегодно растет. В этом году за парты сядут 15,5 миллиона, из них 1,8 миллиона — первоклассники. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом сентябре. Школ на всех не хватает. По информации вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, чтобы ликвидировать дефицит, требуется около шести миллионов новых учебных мест. Кроме того, по данным Минобрнауки, почти каждый восьмой школьник до сих пор учится во вторую смену. В некоторых регионах родители будущих первоклассников вынуждены ночами стоять в очередях, чтобы записать ребенка в класс. О том, где самая большая недостача учебных мест и как с этим бороться, «Ленте.ру» рассказала директор Института развития образования Высшей школы экономики, эксперт Минэкономразвития, экспертного управления администрации президента РФ Ирина Абанкина.

«Лента.ру»: В каких регионах не хватает школ?

Абанкина: В первую очередь это Северный Кавказ — например, Ингушетия, Дагестан. Там очень высокая рождаемость, слабое развитие инфраструктуры, высока доля сельского населения. Там реально школ не хватает. Много детей, которым приходится учиться в три смены. По оценкам, на Кавказе необходимо построить примерно 20 процентов школ к уже имеющимся. Есть проблема в Краснодарском крае, где высокая рождаемость, здесь нужно хотя бы 10 процентов. Сложно в Крыму и Севастополе. В остальных регионах ситуация не такая острая. В целом по России около 10 процентов учебных зданий нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в сносе. В масштабах страны это не так много.

Почему тогда строят в других регионах?

Поставлена задача: сделать так, чтобы все школы работали в одну смену. Это требуется для интеграции основного и дополнительного образования, чтобы дети могли во вторую половину дня заниматься в кружках, делать проекты, заниматься социальными практиками. Практически во всех крупных городах сегодня школьники вынуждены учиться в две смены.

Сколько школ не хватает, чтобы это исправить?

Сейчас около 45 тысяч образовательных комплексов. В год примерно на 15 процентов нужно увеличивать количество.

А нужно ли это? Ученые постоянно твердят, что Россия на пороге демографической ямы.

Демографическая ситуация у нас в стране плавающая. Сейчас практически во всех регионах количество первоклассников увеличивается. Определенный спад ожидается в 2021-2023 годах, но не до такой степени, что школы опустеют. Поэтому федеральное правительство разработало программу нового строительства и капитальной реконструкции школ. Она рассчитана на несколько лет, во время ее действия из федерального бюджета предполагается ежегодно выделять 25 миллиардов рублей.

По-моему, скромно в масштабах страны.

Деньги будут предоставляться дотационным регионам на конкурсной основе. Главное условие — софинансирование проекта. Ожидается, что где-то примерно 70 процентов к стоимости строительства добавит регион и расплачиваться федеральной субсидией можно будет уже за выполненные работы. Это делается для профилактики недостроя. Когда-то подобным образом финансировалось строительство детсадов. Там было много проблем с предварительной оплатой. Кроме того, 25 миллиардов — сумма, предусмотренная в этом году. Некоторые депутаты настаивают на увеличении финансирования.

Какова стоимость строительства новой школы?

Расчет обычно делается на одного ученика. Стоимость колеблется от 300 тысяч в Центральном и Южном регионах России до 1 миллиона 200 тысяч на Севере.

Такое ощущение, что в регионах сейчас соревнуются, у кого здание больше. В отчетах пишут: открывается самая большая школа в районе, в городе... Это делается в целях удешевления строительства?

Дело не только в этом. В камерных школах, где в параллели один-два класса, оснащать современными приборами кабинеты физики, информатики, спортивные залы неэффективно: оборудование дорогое, а будет использоваться всего один-два раза в неделю. Поэтому происходит укрупнение.

Каждый год Минобрнауки приводит данные, что в стране около 2-3 тысяч сельских школ не благоустроены. Детям приходится ходить в уличные туалеты с дыркой в полу. С ними планируется что-то делать?

Пробовали решать эту задачу, но на ближайшую перспективу не получается. Коммунальных удобств, как правило, нет в самих поселках. Школы просто на таком же уровне развития инфраструктуры, как и населенный пункт, где они находятся. Попытка проложить локальные коммуникации не везде успешна, особенно в Сибири. Морозы сильные, трубы рвутся. Все-таки инженерные сооружения только лишь для одной школы невозможно сделать. Необходимо поднимать уровень всего поселка. На это денег сейчас нет. Кроме того, это не в ведении Минобрнауки, это ответственность муниципалитетов. Так что проект инфраструктурного благоустройства сельских школ пока отложили. Это будет делаться по мере возможностей региональными властями.

Насколько проекты новых школ отвечают современным требованиям?

Существуют альбомы типовых проектов для разной наполняемости зданий — от 500 до 1200 учеников. Это не как раньше — по одному-единственному чертежу строятся все школы в стране. Есть очень серьезные разработки современных пространств с гибкой организацией классов, спортивных залов, холлов. Все состоит из модулей — то есть помещения по мере надобности могут уменьшаться или увеличиваться. Эти проекты и внешне интересны. Много раздельных входов, гардеробы для младших и старших учеников. Разрабатываются решения, чтобы можно было ребятам оставлять в школе какие-то вещи — ту же спортивную форму, например. Регионы могут использовать эти разработки. Для них это большая экономия на проектных работах. Но надо иметь в виду, что даже самый лучший типовой проект нуждается в адаптации к конкретному месту.

Что где построили

В сентябре-2017 в России откроются 76 новых школ. До конца декабря планируется за счет средств федерального и регионального бюджетов ввести в эксплуатацию 170 образовательных учреждений. Чтобы подчеркнуть значимость школьных проектов, в их презентации будут участвовать главы регионов.

Так, в Рязани на торжественную линейку в новой школе №75 ждут врио губернатора области Николая Любимова. Ранее он говорил, что для того, чтобы перестроить обучение в одну смену, в Рязанской области потребуется построить еще девять школ.

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин проведет открытый урок в новой школе №36 в Великом Новгороде, где есть лифт для учеников с ограничениями по здоровью, классы оборудованы интерактивными и обычными досками, мультимедийным проектором. В здании также откроется центр дополнительного образования, в котором предусмотрены лаборатория робототехники, телецентр, студия дизайна, лаборатория «Аэронет», нанолаборатория и исследовательские лаборатории по химии, физике, биологии.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 1 сентября отправится в Излучинскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат. Там живут дети — инвалиды по слуху. Как пояснили «Ленте.ру» в правительстве региона, школа работает с 2008 года, однако до этого располагалась в старом неприспособленном помещении. Новое здание оснащено звукоусиливающей и тифлоаппаратурой.

В Карелии на торжественном открытии Петрозаводского президентского кадетского училища будут присутствовать министр обороны Сергей Шойгу и врио губернатора Артур Парфенчиков. Для региона это значимое событие. В основном все здания карельских школ построены в 50-70-х годах прошлого века.

Поскольку одномоментно увеличить количество школ в России невозможно, Минобрнауки предлагает развивать альтернативные варианты — например, дистанционное обучение. Тем более что в большинстве учебных комплексов есть для этого техническая база, сформированная «Ростелекомом» для наблюдения за выборами. В этом году аппаратура уже была задействована в проекте видеонаблюдения за ЕГЭ. Новые возможности школ наглядно продемонстрируют 1 сентября в Ярославле лично президент Владимир Путин и министр образования Ольга Васильева. Глава государства проведет открытый урок «Россия, устремленная в будущее». В нем будут дистанционно участвовать около миллиона школьников всей страны.

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