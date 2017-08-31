Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с ярославскими школьниками

Президент Владимир Путин посетит 1 сентября всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле и проведет там всероссийский открытый урок с участием старшеклассников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его словам передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

«Там будет очень интересно: те учащиеся, которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных работодателей и корпораций, о том, что, после того как они окончат учебное заведение, они будут взяты на работу», — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что президент обсудит со школьниками вопрос выбора профессии, «то, каким путем они хотят идти дальше в жизни, где они хотят работать».

В рамках рабочего визита Владимир Путин пообщается с врио главы региона Дмитрием Мироновым, добавил пресс-секретарь.

29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства сообщил, что президент планирует провести открытый урок в одной из школ, на котором может поднять тему будущего России. Предполагается, что мероприятие будет транслироваться в других субъектах федерации.

Путин ежегодно посещает школы в День знаний. В 2016-ом он общался с учащимися во Владивостоке. За год до этого президент приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр «Сириус» в Сочи. Глава государства рассказал о пользе образования, вреде смуты и объяснил, почему ослабляется рубль.