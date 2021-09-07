Психолог заявил о недостатке полицейского контроля над педофилами

В России нет выстроенной системы надзора за освободившимися преступниками, которые отбыли срок за совершение сексуальных преступлений в отношении детей. Это отчасти является причиной новых подобных случаев, считает глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов, сообщает во вторник, 7 сентября, «Говорит Москва».

«У нас по-настоящему нет службы пробации. Они выходят без контроля. За ними нужен контроль, пригляд полицейский, а этого нет», — заявил он.