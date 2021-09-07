Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель согласилась на новую фотосессию

Американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден вернулась в фэшн-индустрию, согласившись на новую фотосессию турецкого бренда одежды Modanisa. Об этом сообщает Business of Fashion.

По информации издания, Аден на два года стала амбассадором стамбульской марки Modanisa, которая поставляет вещи собственного производства в 140 стран мира. Отмечается, что бренд пропагандирует «благопристойную моду» — сегмент, для которого характерна более закрытая одежда.

Халима Аден — одна из первых профессиональных моделей в истории, которая носит хиджаб. Отмечается, что в 19 лет она стала первой женщиной в традиционной мусульманской одежде на конкурсе «Мисс Миннесота» в США, а в апреле 2018 года — первой моделью в хиджабе, которая попала на обложку британского Vogue.

Кроме того, манекенщица оказалась первой девушкой, которая снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. В ноябре 2020 года она рассказала, что решила отказаться от модельного бизнеса, поскольку профессия противоречит ее религиозным убеждениям.

