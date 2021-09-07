Россиянка отдохнула в Карелии и описала поездку словами «черно на душе»

Российская туристка отправилась в Карелию и описала поездку словами «черно на душе». Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет портал «Рамблер Путешествия».

По словам туристки, ее надежды и ожидания от отдыха в регионе не оправдались и после возвращения домой. Ей несколько дней не хотелось вспоминать и рассказывать об увиденном. «Завалы гнилых сучьев, вываленных лесопромышленными комбайнами посередине выгрызенных долыса, истерзанных гусеницами лесных полян», — рассказала россиянка, отметив, что за все время поездки не встретила ни одного молодого саженца на месте вырубки лесов.

Еще одним разочарованием для туристки стало «ужасающее» состояние знаменитых карельских озер, которые загрязнены туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, оставляющими за собой большое количество мусора.

Женщина отметила, что после поездки впала в уныние. «Мне тут в моей городской квартире отчего-то до сих пор горько и страшно, хоть и полным полным полна коробочка красивыми фотографиями грибов, картинками ягод и отрадными мгновениями. Только черно на душе», — высказалась она и добавила, что для улучшения ситуации необходимо не только организовать систему уборки отходов, но и в целом пересмотреть туристическую инфраструктуру республики.

Ранее в августе россиянам назвали главные направления для отдыха в бархатный сезон — ими стали Крым, Краснодарский край, Карелия, Алтай и Башкирия. По словам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, у россиян также будут пользоваться популярностью Ростовская область и Мурманск.