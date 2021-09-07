В сети появился тизер четвертой «Матрицы»

Киноконцерн Warner Bros. опубликовал на YouTube-канале первый тизер четвертой «Матрицы»

Киноконцерн Warner Bros. представил в сети первый тизер фантастического фильма из киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections). Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.

Первый тизер четвертой «Матрицы», появившийся на YouTube, длится всего 15 секунд. В нем показаны легендарные красная и синие таблетки, которые сопровождает слоган «Выбор за тобой».

Компания также создала специальный сайт, посвященный премьере. Его пользователям предлагают выбрать одну из таблеток и кликнуть на ее изображение.

Премьера трейлера назначена на 9 сентября.

Ранее инсайдеры раскрыли подробности сюжета новой «Матрицы». Предполагается, что события фильма будут разворачиваться спустя 60 лет после финала «Революции», во вселенной, где установится перемирие между органической и искусственной жизнью.

