Генерал МВД отдал приказ о масштабной проверке соцсетей российских полицейских

Руководитель главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков инициировал масштабную проверку соцсетей у сотрудников личного состава гарнизона. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, мониторинг ведут специалисты бюро специальных технических мероприятий, занимающегося борьбой с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Помимо соцсетей подчиненных, запущена проверка мессенджеров у руководящего звена подразделений. При этом источник не раскрыл причину проведения этих мероприятий.

Вместе с тем руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых заявил, что не слышал, чтобы генерал отдал такой приказ. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет ведется профилактическая работа с личным составом о недопустимости размещения в соцсетях фривольных комментариев, фотографий и видео, которые могут навредить репутации правоохранительных органов.

Горелых рассказал, что недавно в соцсетях был опубликован снимок участкового в форме, который курил на фоне баннера с надписью «Курение запрещено». Личность полицейского установили и привлекли его к дисциплинарной ответственности за то, что он продемонстрировал миллионам читателей «свое наплевательское отношение к закону».