Российский полицейский потерял пистолет по пути в туалет

В Ставропольском крае в отношении потерявшего пистолет российского полицейского начали служебную проверку. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает «Свое ТВ».

По его информации, сотрудник правоохранительных органов потерял служебное оружие по пути в уличный туалет. Коллеги полицейского нашли пропавший пистолет возле кабинки.

После завершения проверки будет принято решение о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности.

28 июня сообщалось, что в Москве двое сотрудников полиции обокрали пенсионера, потерявшего сознание на улице.