Стали известны подробности о романе убитой подполковником российской школьницы

Родные убитой подполковником в Самарской области школьницы отвергают версию о романе жертвы и подозреваемого. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Девочку воспитывали отец с тетей. Глава семейства заявил, что ни о каком романе, тем более со взрослым мужчиной, он не знает.

В свою очередь, соседи школьницы несколько раз встречали ее вместе с подозреваемым. По данным Telegram-канала Life Shot, девочку несколько раз видели в объятиях подполковника около дома. Кроме того, ее замечали в машине вместе с ним. Школьница жила в одном подъезде с подозреваемым.

Ранее стало известно, что подполковник полиции в Самарской области признался в убийстве школьницы. Он рассказал, что случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района. От испуга пострадавшая стала кричать и кинулась на него с кулаками. После чего полицейский потерял рассудок и ударил ее несколько раз ножом.