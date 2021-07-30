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Стали известны подробности о романе убитой подполковником российской школьницы

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Фото: Telegram-канал Life Shot

Родные убитой подполковником в Самарской области школьницы отвергают версию о романе жертвы и подозреваемого. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Девочку воспитывали отец с тетей. Глава семейства заявил, что ни о каком романе, тем более со взрослым мужчиной, он не знает.

В свою очередь, соседи школьницы несколько раз встречали ее вместе с подозреваемым. По данным Telegram-канала Life Shot, девочку несколько раз видели в объятиях подполковника около дома. Кроме того, ее замечали в машине вместе с ним. Школьница жила в одном подъезде с подозреваемым.

Ранее стало известно, что подполковник полиции в Самарской области признался в убийстве школьницы. Он рассказал, что случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района. От испуга пострадавшая стала кричать и кинулась на него с кулаками. После чего полицейский потерял рассудок и ударил ее несколько раз ножом.

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