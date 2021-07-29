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Российские школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

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Фото: Страница «ПЛОХИЕ НОВОСТИ» во «ВКонтакте»

Российские школьницы устроили барбекю на Вечном огне в городе Сатка в Челябинской области. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Уточняется, что сам инцидент произошел на улице Славы во вторник вечером, 27 июля. Две девочки, 13 и 14 лет, пришли к мемориалу в память о погибших военнослужащих времен Великой Отечественной войны и стали жарить сосиски.

Прохожие пытались их образумить, но безуспешно.

Полиция нашла школьниц, их поставят на профилактический учет, а родителей привлекут к административной ответственности.

Аналогичный инцидент произошел в апреле в подмосковном Пушкино. Местная жительница решила пожарить яичницу на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать».

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