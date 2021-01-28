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В Дагестане задержали готовившего шашлык на Вечном огне россиянина

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Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В дагестанском Дербенте задержали россиянина, готовившего шашлык на Вечном огне в парке. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города.

Мужчина оказался местным жителем. Его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении.

О вандализме стало известно из соцсетей, где распространилось видео, как россиянин жарит шашлыки на Вечном огне и дает советы по правильному приготовлению блюда.

В мае 2020-го трое россиян пожарили сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Позднее вандалов задержали и определили им наказание. Так, мужчине назначили два года ограничения свободы, женщинам — штрафы по 15 тысяч рублей каждой.

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