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Россиянка пожарила яичницу на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать»

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В подмосковном Пушкино местная жительница пожарила яичницу на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать». Видео с места происшествия публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина сидит на корточках у мемориала в центре города и подносит сковородку к огню. «На священном огне жарит яичницу на сковородке. Только у нас такое может быть», — говорит голос за кадром.

После публикации видео полиция начала проверку. «Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы», — сообщила агентству «Москва» начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.

Ранее в дагестанском Дербенте задержали россиянина, готовившего шашлык на Вечном огне в парке. Мужчина оказался местным жителем. Его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении.

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