Суд объявил в розыск чеченского полицейского по делу о гибели спецназовца

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии объявил в розыск сотрудника МВД Чечни Хизира Зубайраева, обвиняемого в гибели спецназовца Александра Флегонтова. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

Чеченский полицейский перестал являться на процесс в сентябре 2020 года, проигнорировав 12 заседаний, где его судят за причинение смерти по неосторожности. Он заявлял, что болен, однако никаких доказательств не представил. Подсудимый находился под подпиской о невыезде.

По данным следствия, в октябре 2019 года в общежитии Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД в Нальчике произошел конфликт между Зубайраевым и оперативником отряда специального назначения «Гром» МВД Карелии Флегонтовым. В ходе перепалки полицейский дважды ударил спецназовца по лицу, отчего тот, потеряв равновесие, упал на спину с лестничного пролета и скончался. У погибшего остались двое детей.

Зубайраев полностью признал свою вину и просил об особом порядке рассмотрения дела, при котором ему могли быть дать минимальное наказание. Но родственники спецназовца возражали против этого, заявив сомнение в раскаянии подсудимого.

Ему грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти потерпевшему.