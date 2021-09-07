Стало известно о скором начале строительства «Пакистанского потока»

Россия и Пакистан близки к тому, чтобы запустить строительство газопровода «Пакистанский поток», осталось согласовать только несколько вопросов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Исламской Республики в России Шафкат Али Хан.

По его словам, переговоры перед подписанием соглашения длились несколько лет, а в последнее время наметился значительный прогресс. Состоялись несколько раундов технических консультаций, в том числе с обсуждением финансового вопроса. По сути, остается в ходе одной-двух встреч согласовать последние детали, и строительство можно будет начинать.

Али Хан подчеркнул, что магистраль окажет значительное влияние на будущие инвестиции в страну. Какие-либо детали проекта он раскрывать не стал, но подтвердил, что Исламабад настроен очень оптимистично.

«Пакистанский поток» должен связать портовый город Карачи, крупнейший в Пакистане, с Лахором на другом конце страны, где построят электростанции, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Соглашение о нем стороны заключили в 2015 году, но только в мае 2021 года был подписан документ о практической реализации проекта.

Тогда замминистра энергетики России Анатолий Яновский оценивал расходы российских компаний на «Пакистанский поток» в объеме 1,5-2 миллиарда долларов. Пакистанская сторона должна взять на себя 75 процентов финансирования.

