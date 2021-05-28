Россия начнет строить «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в российском Минэнерго, проект нужен для того, чтобы «помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии».

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В ведомстве добавили, что реализация проекта начнется в ближайшее время, но точные сроки пока не назвали, как и предполагаемые затраты на проект.

Протяженность газопровода должна составить 1100 километров, а пропускная способность — 12,4 миллиарда кубометров в год. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны.

Ранее в мае «Газпром» отказался от идеи строить газопровод в Индию. Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова объяснила, что такой маршрут оказался бы слишком капиталоемким. «Существует так называемая "гибкая труба" для поставок в Индию, потому что в 2020 году мы поставили около 1,8 млн тонн СПГ в Индию», — добавила она.