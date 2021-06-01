Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»

Общие инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в полтора-два миллиарда долларов, а российские компании могут взять на себя четверть от этой суммы, раскрыл подробности соглашения заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас говорится, что у пакистанской стороны есть средства, чтобы обеспечить порядка 75 процентов финансирования строительства этого газопровода. Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25 процентов, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта», — сказал он.

Соглашение о строительстве «Пакистанского потока» Россия и Пакистан подписали 28 мая. В Минэнерго объяснили, что проект направлен на укрепление энергетической безопасности пакистанской стороны. Точные сроки реализации пока не известны.

Длина газопровода должна составить 1100 километров, а пропускная способность — 12,4 миллиарда кубометров в год. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны.