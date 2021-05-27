России предсказали ущерб на триллионы рублей

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты, по прогнозам ученых, к 2050 году может достигнуть пяти триллионов рублей. Об этом на Невском международном экологическом конгрессе заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости.

Такие потери, объяснил он, предсказали специалисты из МГУ, РАН и «Гидроспецгеологии». Величина ущерба будет зависеть от скорости деградации мерзлоты.

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Козлов напомнил, что многолетней мерзлотой покрыто две трети территории России, это 11 миллионов квадратных километров. При этом территории являются исключительно важными, поскольку экономические успехи страны во многом завязаны на топливно-энергетическом комплексе, а его будущее обеспечивается развитием отрасли в Арктике.

Ранее аналогичное исследование провел банк Morgan Stanley, однако оно касалось влияния таяния вечной мерзлоты на бизнес крупнейших российских корпораций. Аналитики указали, что процесс станет угрозой для инфраструктуры для таких компаний, как «Газпром», «Новатэк», «Норникель», «Алроса».

Так, у «Газпрома» на регионы многолетней мерзлоты приходится более 90 процентов газа. У «Новатэка» добыча сосредоточена на Ямале, у «Норникеля» и «Алросы» подавляющая доля дохода формируется именно на производствах в условиях вечной мерзлоты.