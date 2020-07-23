Потепление принесет значительные риски для крупного бизнеса России

Потепление в регионах многолетней мерзлоты становится одной из главных угроз для инфраструктуры крупнейших российских корпораций и в перспективе может заметно отразиться на финансовых показателях таких компаний, как: «Газпром», «Новатэк», «Норникель» и «Алроса», риск для которых в этом отношении наиболее велик. Таковы выводы исследования аналитиков банка Morgan Stanley, который провел стресс-тест для крупнейших российских сырьевых компаний и оценил потенциальное влияние потепления в регионах многолетней мерзлоты на финансовые показатели и дивидендные выплаты в 2022 году. Об этом сообщают «Ведомости». Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам.

В исследовании подчеркивается, что «Газпром» добывает более 90 процентов газа в регионах многолетней мерзлоты, у «Новатэка» добыча сосредоточена на Ямале, у «Норникеля» и «Алросы» более 90 процентов EBITDA формируется в регионах «вечной мерзлоты». Среди крупнейших компаний российского нефтегазового сектора в наихудшем положении с этой точки зрения находится «Новатэк»: по расчетам банка, 100 процентов его добычи в 2019 году велось в зоне вечной мерзлоты. Для «Лукойла» этот показатель составил 46 процентов. Наименьшие риски потепление несет бизнесу «Роснефти» — у компании в зоне вечной мерзлоты расположено всего 26 процентов добычи. В металлургическом секторе в лидерах антирейтинга «Алроса» (89 процентов), «Норникель» (85 процентов) и «Полиметалл» (39 процентов).

В России 90 процентов газа, 30 процентов нефти, 100 процентов палладия и 90 процентов алмазов добываются в районах многолетней мерзлоты, поэтому влияние потепления на финансовые показатели и капитализацию сырьевых компаний может начаться уже в ближайшей перспективе, обращают аналитики внимание в отчете.

«Климатические изменения в районах вечной мерзлоты, на которые приходится около 60 процентов территории России, приводят к выбросам больших объемов метана и углекислого газа, снижают устойчивость грунта и создают риски для инфраструктуры», — отмечают аналитики Morgan Stanley.

Темп роста среднегодовой температуры в России с 1960 года превышает мировой в 2,5 раза и в 3–4 раза за последние 20 лет в районах многолетней мерзлоты. В результате несущая способность фундаментов в ключевых регионах добычи углеводородов в России снизилась на 25–75 процентов по сравнению с 1965–1975 годами. Значительные риски существуют также в электроснабжении, их реализация может привести в том числе к остановке добычи, предупреждают аналитики.

С точки зрения свободного денежного потока (FCF), самое большое влияние Morgan Stanley зафиксировал у «Газпрома»: FCF компании в 2022 году может сократиться более чем вдвое по сравнению с прогнозным показателем без учета климатического риска: с 8,4 миллиарда до 4 миллиардов долларов. Наибольшее влияние на дивиденды аналитики Morgan Stanley ожидают у «Норильского никеля»: при учете климатического риска сокращение прогнозного показателя по дивидендам за 2022 года в два раза — до 1,1 миллиарда долларов.