Проценко рассказал о ситуации в больнице в Коммунарке

Денис Проценко: в больнице в Коммунарке сейчас не нужна помощь волонтеров

В данный момент больнице № 40 в Коммунарке не нужна помощь волонтеров. О ситуации в лечебном учреждении рассказал главный врач больницы Денис Проценко на встрече с волонтерами общероссийской акции #МыВместе в Екатеринбурге, передает ТАСС.

По его словам, волонтеры помогали в первую волну коронавируса — тогда они занимались логистическими моментами.

«Сейчас у нас волонтеров нет, потому что волонтеры нам в первую волну дали самое главное - возможность сориентироваться. Пандемия - это такая вещь, к которой нельзя подготовиться, она всегда человечество застанет врасплох», — отметил он.

По словам Проценко, система здравоохранения в России справилась с нагрузкой в пандемию и показала, «что может очень динамично меняться».

В конце августа Проценко сообщил, что вспышка COVID-19 возможна в сентябре-октябре. Такой прогноз врач дал исходя из нескольких факторов: возращение россиян из отпусков, сезонный грипп.