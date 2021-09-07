Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали на расшифровку

Бортовой самописец вертолета Ми-8, который рухнул на Камчатке в августе, передали на расшифровку Межгосударственному авиационному комитету (МАК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

На бортовом самописце содержатся записи внутрикабинных переговоров членов экипажа, уточнили в ведомстве.

В ходе осмотра следователи также обнаружили и изъяли личные вещи пострадавших и образцы топлива из расходного бака, которое отправят на судебно-химическую экспертизу.

6 сентября сообщалось, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение с туристами на борту, полностью подняли со дня Курильского озера. Он находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

Крушение вертолета произошло 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Погибли восемь человек, в том числе командир экипажа и единственный ребенок на борту.