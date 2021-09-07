В Германии пенсионеры попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19

В ФРГ один пенсионер умер, двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19

В Германии один из постояльцев дома престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен умер, еще двое пенсионеров попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент состояние двух человек стабилизировалось. Также уточняется, что около 10 процентов из 90 повторно привитых в городе пациентов имели серьезные проблемы со здоровьем, среди которых в основном сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства.

В то же время не установлено, есть ли прямая связь между ревакцинацией и данными случаями. Тем не менее соответствующие органы здравоохранения ФРГ были проинформированы о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии с начала года умерли как минимум 137 человек, сделавших прививку от коронавируса,. Смертельные случаи наступили по прошествии «более или менее длительного времени» после прививки. Однако обстоятельства не указывают на вакцину как конкретную причину смерти.