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Более ста привитых от COVID-19 умерли в Швейцарии с начала года

В Швейцарии сообщили о 137 умерших после вакцинации от коронавируса
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Фото: SJ Objio / Unsplash

В Швейцарии с начала года умерли как минимум 137 человек, сделавших прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство терапевтической продукции Swissmedic.

Смертельные случаи наступили по прошествии «более или менее длительного времени» после прививки, отметили в агентстве. При этом там подчеркнули, что обстоятельства не указывают на вакцину как конкретную причину смерти.

Отмечается, что с 1 января по 1 сентября было получено 6603 уведомления о «предположительно, нежелательных эффектах вакцин против COVID-19». Более чем в двух тысячах случаев речь шла о серьезных негативных последствиях.

Большинство таких уведомлений (1239) касалось вакцинации американским препаратом Moderna. Еще 867 — вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech.

Кроме того, сообщается о 123 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. В Swissmedic, проанализировав данные, выявили, что связь между прививкой и этими заболеваниями «как минимум возможна».

Общее число скончавшихся от коронавируса в Швейцарии оценивается в 10 522 человека. На данный момент там полностью вакцинированы 52 процента населения.

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