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Кремль оценил решение Швейцарии по «Спутнику V» для аккредитации СМИ

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на правила аккредитации журналистов. Об этом представитель Кремля сказал РИА Новости.

На вопрос журналистов, повлияет ли решение Женевы не пускать привитых отечественными вакцинами журналистов на настрой российской стороны, Песков ответил: «Нет».

Он добавил, что Москва не планирует рассматривать другую площадку для проведения встречи президентов.

Ранее стало известно, что Швейцария не будет выдавать аккредитации на встречу лидеров России и США журналистам, которые привились российской вакциной «Спутник V». Женева поставила условие, при котором допустит на саммит только тех журналистов, кто имеет сертификаты вакцинации, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или самой Швейцарией.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Пресс-центр будет работать с 14 по 17 июня.

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