Зеленский принял санкции против российского офицера

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против россиянина, подполковника Ивана Кузнецова, об этом со ссылкой на сайт политика пишет РИА Новости.

Зеленский подписал указ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против российского офицера от 20 августа 2021 года. Ограничительные меры будут действовать три года.

В материалах СНБО говорится, что российский гражданин якобы участвовал в боевых действиях на территории Сирии. Украина в течение ближайших лет будет блокировать его активы, ограничивать торговые операции, а также предотвращать вывод капитала за пределы страны.

Другим своим указом Зеленский ввел в действие санкции против крымчанки Ольги Калининой. СНБО принял решение об ограничениях против нее 7 сентября 2021 года. За что именно вводятся меры, не уточняется.

20 августа новые санкционные меры были введены в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в «оккупированном» Крыму, а также ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.