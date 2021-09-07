Российские кондитеры назвали объем потерь из-за самоуправства Белоруссии

За год потери российских кондитеров из-за действий Белоруссии, изымавшей из оборота изделия с сорбитовым сиропом, составили 9 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на подсчеты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») пишет РБК.

Мартовское решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), подтвердившее правоту российских предпринимателей, не остановило самоуправство белорусского регулятора. Новые жалобы не помогли, и проблемы возникали вплоть до августа.

Поводом для конфликта стала различная трактовка общего техрегламента Таможенного союза о требованиях к безопасности пищевых добавок. В ней говорится, что продукты с подсластителями должны быть соответствующим образом промаркированы. В том числе на изделиях с сорбитовым сиропом должно быть предупреждение о возможном слабительном действии.

В Белоруссии утверждали, что доля сиропа не важна, в то время как в России указывали, что добавка используется не для замены сахара, а для удержания влаги. Поэтому ее количества недостаточно, чтобы вызвать указанное действие. Такую позицию, например, поддерживают в Евросоюзе, где сорбитовый сироп считают компонентом для удержания влаги, если его массовая доля не превышает 10 процентов.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин напомнил, что сорбитовый сироп активно используется в кондитерских изделиях еще со времен СССР, но его функция различна. Если добавка работает как подсластитель, то ее доля велика, и продукт действительно может оказать слабительное действие. Но если сироп только удерживает влагу, то даже при чрезмерном употреблении продукта он никак не повлияет на самочувствие.

В «Асконде» рассказали, что после решения ЕЭК Белоруссия начала крайне выборочно снимать ограничения, перед этим проводя встречи с представителями компаний. Только к сентябрю все запреты были отменены, однако за это время российские компании потеряли позиции на рынке, и на их восстановление уйдет до полутора лет.

Ранее сообщалось, что экспорт сладостей из России за первые шесть месяцев текущего года вырос на 16,5 процента (до 329,6 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом год назад.