Зарубежные страны закупились российскими сладостями

Экспорт сладостей из России вырос в первом полугодии 2021-го на 16,5 процента (до 329,6 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна заработала на поставках 709,5 миллиона долларов (плюс 19,3 процента). Объем закупок превысил уровень допандемийного 2019 года, заявил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Российские компании продавали за рубеж в основном шоколадные изделия, в натуральном выражении рост составил 39,9 процента (было продано на 338,6 миллиона долларов). Экспорт мучной продукции увеличился на 12,8 процента, сахаристых кондитерских изделий (зефиры, мармелады и другое) — на 14,4 процента.

Основными покупателями являются Казахстан (с долей в 27 процентов), Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии. Среди стран, показавших прирост более 100 процентов, — Сербия (плюс 373 процента), Нигерия (плюс 368 процентов), Афганистан (плюс 323 процента), Йемен (плюс 155 процентов), Болгария (плюс 120 процентов) и Бразилия (плюс 110 процентов). Россия является пятым крупнейшим производителем кондитерской продукции.

Ранее сообщалось, что Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай. Это происходит на фоне торговой войны между КНР и США.