Россиянину вынесли приговор за нападения на женщин и убийство

Суд приговорил жителя Петербурга к 22 годам колонии за нападения на женщин и убийство

Cанкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю, который нападал на женщин и убил одну из жертв. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Мужчину признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, грабеже и грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Суд приговорил его к 21 году и десяти месяцам исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, в период с 23 июня по 1 июля 2020 года подсудимый нападал на женщин в Кировском и Калининском районах Петербурга и отбирал у них деньги и ценные вещи.

В июне 2020 года он напал на женщину и нанес ей 19 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

1 июля 2020 года мужчину задержали недалеко от места очередного нападения.