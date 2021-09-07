Россиянину вынесли приговор за нападения на женщин и убийство

Cанкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю, который нападал на женщин и убил одну из жертв. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Мужчину признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, грабеже и грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Суд приговорил его к 21 году и десяти месяцам исправительной колонии особого режима.
По версии следствия, в период с 23 июня по 1 июля 2020 года подсудимый нападал на женщин в Кировском и Калининском районах Петербурга и отбирал у них деньги и ценные вещи.
В июне 2020 года он напал на женщину и нанес ей 19 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.
1 июля 2020 года мужчину задержали недалеко от места очередного нападения.