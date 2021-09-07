Tesla поможет Германии потеснить Китай

Германия профинансирует Tesla, чтобы помочь EC сократить импорт из Китая и потеснить его производителей на электромобильном рынке, пишет Euronews.

Деньги компании выделят для строительства завода по производству аккумуляторных батарей недалеко от Берлина. По оценкам министерства, Tesla планирует инвестировать в фабрику пять миллиардов евро (5,9 миллиарда долларов). Большой объем инвестиций Tesla означает, что компания может рассчитывать на государственные субсидии в размере 1,14 миллиарда евро (1,35 миллиарда долларов).

В конце прошлого года стало известно о планах Tesla построить крупнейшую в мире фабрику батарей для электромобилей в Германии. Аккумуляторный завод должен стать частью гигафабрики по производству электрокаров, рассчитанной на выпуск 500 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y в год. Если проект будет реализован, завод станет у производителя единственным, где будут изготавливаться не только сами автомобили, но и батареи для них.

Tesla начала подготовку к строительству аккумуляторной фабрики 13 февраля 2020 года и изначально планировала запустить производство в июле этого года. Однако электромобильная компания не смогла вовремя получить разрешение на строительство, в том числе от местных экологов. В августе глава компании Илон Маск перенес открытие фабрики на октябрь, а недавно отложил его до конца года, обвинив немецких чиновников в промедлении с одобрением субсидий.

Евросоюз в январе одобрил план финансовой помощи Tesla, BMW и другим автопроизводителям, чтобы расширить производство аккумуляторов на своей территории и обрести независимость от импорта из Китая. В проект под названием European Battery Innovation стоимостью 2,9 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) входят более 40 компаний. Кроме того, Европа озаботилась созданием отечественной аккумуляторной индустрии. Министр экономики Петер Альтмайер в начале сентября заявил, что автопроизводитель Opel получит правительственный грант в размере 437 миллионов евро для строительства завода в городе Кайзерслаутерн.