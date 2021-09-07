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В Госдуме рассказали о подготовке закона о химической кастрации педофилов

Депутат Госдумы Выборный: мы дорабатываем инициативу по химической кастрации педофилов
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Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Государственной Думе занимаются доработкой инициативы о принудительном медикаментозном лечении — так называемой химической кастрации педофилов. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя изнасилование и убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске, которое совершил мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

«Мы работаем над тем, чтобы в отношении насильников, которые отбывают или отбыли наказание, в обязательном порядке в суде рассматривался вопрос о принудительной так называемой химической кастрации — обязательном медикаментозном лечении», — сказал он.

По его словам, «это логично и правильно» рассматривать как болезнь сексуальное влечение людей, осужденных за преступления, подобные тем, что произошло в Киселевске.

«После отбытия наказания, когда он выходит на свободу, (…) суд должен принимать решение о продолжении или прекращении такого медикаментозного лечения, или, как в народе говорят, химической кастрации», — уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось об убийстве двух 10-летних школьниц в Киселевске, которое совершил мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. О пропаже девочек стало известно 7 сентября. Днем ранее они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены их тела. По подозрению в совершении преступления задержали местного 41-летнего жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.

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