Найдена необычная популяция белых карликов

Астрофизики из Италии с помощью телескопа Hubble нашли свидетельства того, что на поверхности некоторых белых карликов происходят термоядерные реакции. Этот процесс приводит к «замедлению» их старения. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Материалы по теме Звон в пустоте Пульсирующие белые карлики и атмосферные нейтронные звезды в астрообзоре «Ленты.ру» Путешествие во времени Как теория Эйнштейна предсказала черные дыры и кротовые норы

Обычно белые карлики — это постепенно остывающие компактные звезды на последних стадиях своей жизни, светящие за свет теплового излучения. Чтобы изучить их эволюцию, исследователи из Болонского университета с помощью широкоугольной камеры Hubble пронаблюдали за 702 белыми карликами в двух шаровых звездных скоплениях — M3 и M13, сходных по возрасту и металличности (содержанию элементов тяжелее гелия и водорода), но различных по набору звезд, которые станут белыми карликами.

284 белых карлика из M3 оказались совершенно «обычными», в то время как в M13 обнаружились две популяции: «обычные» и те, которым удалось удержать внешний слой водорода, тем самым замедлив темпы своего остывания. Сравнение с моделью предполагаемой звездной эволюции в M13 показало, что примерно у 70 процентов белых карликов в скоплении на поверхности происходят термоядерные реакции.

Так как в силу предсказуемости процесса охлаждения белые карлики использовались в качестве «звездных часов», открытие может привести к пересмотру возраста звездных скоплений. Неточность, по оценкам ученых, может составлять до миллиарда лет.

