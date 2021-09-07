Россиянам раскрыли подробности об онлайн-продаже вина

Заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин раскрыл россиянам подробности об эксперименте по онлайн-продаже вина. Он рассказал РИА Новости, что компания будет придерживаться действующих временных ограничений на продажу алкоголя.

Он ответил на вопрос о том, можно ли будет приобрести продукцию ночью.

«О деталях эксперимента мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют», — сказал Скатин, добавив, что в доставке будет задействована как сеть отделений, так и курьеры «Почты России».

По словам замгендиректора, в компании активно работают над проектом закона с органами исполнительной власти. «Почта России» планирует завершить работу в ближайшее время, чтобы законопроект могли принять в осеннюю сессию работы Госдумы, заключил Скатин.

11 августа Минфин предложил запустить в стране эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России». Сначала доставка «Почтой России» будет осуществляться в Москве, Московской области и Мордовии, запустить сервис хотят с 1 января 2022 года.

В России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23:00 до 8:00 часов. Однако власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи.