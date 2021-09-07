Кристина Агилера поделилась снимком топлес и взволновала фанатов

Американская певица Кристина Агилера поделилась фотографией в откровенном образе и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 40-летняя исполнительница позирует топлес в голубых джинсах. При этом ее обнаженную грудь прикрывают длинные пряди волос. На лицо Агилеры нанесен макияж в нюдовых тонах, а ее образ дополнил серебристый браслет в виде цепи. Публикация набрала больше 713 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Идеальная! Люблю тебя», «Боже, ты меня убиваешь», «Самая прекрасная женщина», «Ты все так же потрясающе выглядишь», «Богиня», «Я не могу дышать», — высказывались они.

В феврале внешность Кристины Агилеры в купальнике с глубоким декольте вызвала споры в сети. Папарацци засняли звезду во время отдыха с семьей в бассейне на территории отеля в Майами. Агилера была одета слитный купальник бренда Gucci, который частично оголял ее грудь.