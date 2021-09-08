50-летняя телеведущая прошлась по улицам в наряде в стиле 70-х

Британская телеведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в образе в стиле 1970-х годов и подверглась критике в сети. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart Radio. Она была одета в облегающий джинсовый комбинезон без рукавов с глубоким декольте и белые босоножки на каблуках. Свой образ Холден дополнила небольшой сумкой, солнцезащитными очками, а также золотистыми украшениями: серьгами-кольцами, браслетом и минималистичным ожерельем.

Читатели издания обругали наряд телеведущей в комментариях. «Боже, Аманда, одевайся в соответствии со своим возрастом», «Терпеть не могу эту женщину», «Она похожа на гладильную доску», «Самовлюбленная и бездарная», «В этом наряде она мне совершенно не нравится», — высказывались они.

Ранее в сентябре Аманда Холден вышла на работу в мини-платье с глубоким декольте и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлели в мини-платье зеленого цвета, которое оформлено глубоким декольте, оголяющим грудь. «Ужасный наряд, совершенно не по возрасту», — негодовали комментаторы.