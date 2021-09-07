50-летняя телеведущая вышла на работу в мини-платье с глубоким декольте

Британская телеведущая Аманда Холден вышла на работу на радиостанцию Heart FM в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость на улицах Лондона в мини-платье зеленого цвета, которое оформлено глубоким декольте, оголяющим грудь. На размещенных кадрах видно, что Холден держит в руках сумку люксового бренда Gucci. В качестве обуви она выбрала бежевые босоножки, ее образ дополнили солнцезащитные очки и золотые украшения.

Читатели издания подвергли критике внешний вид ведущей в комментариях под размещенными фотографиями. «Прикрой свои старые коленки, Аманда», «Раздутое лицо», «О господи, пластиковая кукла вернулась с отдыха», «Ужасный наряд, совершенно не по возрасту», «Выглядит не очень», «Опять она», «Зачем я увидела это?» — высказывались пользователи сети.

Ранее, в августе, фигура Аманды Холден на снимке в купальном костюме взволновала поклонников. Телезвезда опубликовала селфи, на котором она позирует с распущенными волосами в бассейне. Звезда надела розовый комплект бикини с принтом и минималистичное золотистое колье.