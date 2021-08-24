Фигура 50-летней телеведущей на фото в бикини взволновала фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден вновь опубликовала откровенный снимок, сделанный во время семейного отдыха, и взволновала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость поделилась селфи, на котором она позирует с распущенными волосами в бассейне. На ней — розовый комплект бикини с принтом и минималистичное золотистое колье. «Отдых», — кратко подписала Холден пост, который набрал больше 50 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройную фигуру знаменитости в комментариях под публикацией. «Вот это тело!», «Аманда, для своего возраста ты выглядишь просто невероятно», «Чертовски горячая фигура», «Ты выглядишь на 25 лет», «Самая красивая женщина в мире», «С годами хорошеет точно как вино», — восхищались они.

Ранее в августе Аманда Холден уже размещала в соцсетях снимки с отдыха. Например, она снялась на палубе яхты на фоне водоема и суши в коротком пляжном платье белого цвета, которое оформлено кружевом и глубоким декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, золотые подвеска, серьги и браслеты.