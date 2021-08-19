50-летняя телеведущая вновь поделилась снимком в бикини с отдыха

Британская телеведущая Аманда Холден вновь опубликовала откровенный снимок, сделанный во время семейного отдыха, и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует, стоя в воде у скалы в разноцветном бикини на завязках с цветочным принтом. На ней также — солнцезащитные очки квадратной формы, золотой чокер и несколько браслетов. «Мой камень», — подписала она пост, который набрал почти 37 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешностью телезвезды в комментариях под изображением. «Что за красотка?», «Аманда, выглядишь просто потрясающе», «Как всегда неотразима», «Восхищаюсь твоей красотой», «Обожаю тебя», «Аманда, ты выглядишь на 20 лет, не больше», «Секси!», «Хорошего отдыха», — высказывались поклонники.

Ранее в августе Аманда Холден уже размещала в соцсетях снимки с отдыха. Например, она снялась на палубе яхты на фоне водоема и суши в коротком пляжном платье белого цвета, которое оформлено кружевом и глубоким декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, золотые подвеска, серьги и браслеты.