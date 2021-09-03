50-летняя телеведущая вновь показала тело в бикини

Британская телеведущая Аманда Холден вновь показала тело на снимке в купальном костюме. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

В описании к посту 50-летняя знаменитость объяснила, что вновь приступает к эфирам на радио This Is Heart после отпуска в Греции. На размещенном кадре она позирует на фоне океана в белой рубашке, надетой поверх бикини желтого цвета.

Образ Холден дополнили солнцезащитные очки формы cat-eye с анималистичным принтом, а также несколько украшений: ожерелье на шее с подвеской из жемчуга, золотой браслет и кольцо с крупным драгоценным камнем.

Публикация телезвезды набрала больше 45 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Наслаждайся последними днями отдыха, красотка!», «Шикарная фигура», «Выглядишь просто потрясающе», «Прекрасная», «Самая сексуальная», «Невероятная Аманда», — высказывались фанаты.

Ранее, в августе, фигура Аманды Холден на снимке в купальном костюме взволновала поклонников. Телезвезда поделилась селфи, на котором она позирует с распущенными волосами в бассейне. На ней — розовый комплект бикини с принтом и минималистичное золотистое колье.