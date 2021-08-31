50-летняя телеведущая снялась на видео в купальнике и удивила фанатов

Телеведущая Аманда Холден снялась на видео во время купания в холодном море

Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала ролик в откровенном образе, сделанный во время семейного отдыха в Греции, и удивила подписчиков. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На видео 50-летняя знаменитость запечатлена в голубых купальном топе с длинными рукавами и плавках такого же цвета. Холден засняли со спины, когда она отправилась купаться в холодном море на рассвете. На кадрах видно, что она погрузилась в воду в солнцезащитных очках и с собранными в пучок волосами. Публикация набрала почти 23 тысячи лайков.

Фанаты восхитились внешним видом и смелостью телезвезды в комментариях. «Выглядит фантастически, но холодно», «Прекрасная смелая женщина», «Выглядит освежающе», «Приятно видеть, как ты плаваешь на рассвете», «Вау, ты очень смелая!», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее в августе фигура Аманды Холден на фото в бикини взволновала поклонников. Телезвезда поделилась селфи, на котором она позирует с распущенными волосами в бассейне. На ней — розовый комплект бикини с принтом и минималистичное золотистое колье.