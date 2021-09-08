На параде в Киргизии заметили редкую модификацию БМП-1 для Афганистана

Вооруженные силы Киргизии продемонстрировали свое вооружение и военную технику на недавнем параде, посвященном 30-й годовщине независимости страны. Среди прошедшей техники эксперты «Российской Газеты» заметили редкую модификацию советской боевой машины пехоты (БМП) — БМП-1Д.

Модифицированную БМП-1Д создавали специально для действий на территории Афганистана. При доработке машины учли опыт первых лет эксплуатации БМП в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Одной из основных проблем являлась недостаточная живучесть машин.

БМП-1Д, разработанную в 1982 году, оснастили стальными экранами на корпусе. Это повысило защищенность машины от осколков и огня стрелкового оружия. Для защиты экипажа от противотанковых мин днище машины усилили под местами механика-водителя и командира.

Масса доработанной машины возросла, что лишило ее возможности плавать. Также на БМП-1Д демонтировали комплекс противотанкового вооружения «Малютка», но киргизские машины сохранили советские ракеты.

В остальных характеристиках БМП-1Д повторяет базовую модель. Основным вооружением машины является орудие 2А28 «Гром» калибра 73 миллиметра, которое дополняет спаренный пулемет ПКТ. Машина получила двигатель УТД-20 мощностью в 300 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом максимальная скорость БМП-1 составляла 65 километров в час.

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