ФАС встала на сторону угрожавшего безопасности России такси

«Ъ»: ФАС не захотела возбуждать дело против Didi за демпинг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала возбуждать дело после жалобы сервиса такси «Максим» на агрегатор Didi. Ведомство не выявило в действиях китайской компании признаков недобросовестной конкуренции, сообщает «Коммерсантъ». На возможную угрозу для безопасности России со стороны «китайского Uber» ранее говорила ассоциация «Национальный совет такси».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В ФАС подчеркнули, что в действиях Didi «не содержится признаков нарушения антимонопольного законодательства», компания не занимает доминирующего положения на рынке. «Максим» подал иск к ведомству, пытаясь оспорить выводы. Агрегатор настаивал, что DiDi демпингует в регионах и доплачивает водителям. «Максим» хотел запретить конкуренту устанавливать цены на перевозки ниже рыночных.

Доплаты водителям возникли в начале развития агрегаторов, чтобы удерживать сотрудников на линии. Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова считает, что нынешняя позиция ФАС говорит о нежелании понимать проблему и разобраться в ситуации на рынке. Приход Didi с программами финансовой мотивации партнеров «добивает» бизнес средних игроков, отметил источник издания.

Ранее члены ассоциации «Национальный совет такси» написали письмо президенту страны Владимиру Путину. Они предупредили, что Didi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки.