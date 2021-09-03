Крупнейший сервис такси перейдет под контроль Китая

Власти Китая выкупят долю местного сервиса по вызову такси DiDi, чтобы получить контроль над компанией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, покупателем доли выступит конкурент DiDi Shouqi Group, принадлежащий китайскому государственному предприятию «Пекинская туристическая группа» (Beijing Tourism Group). Shouqi Group купит «золотую акцию» DiDi, которая позволяет блокировать сделки и дает место в совете директоров. Сейчас компанию контролируют основатель Ченг Вей и генеральный директор Жан Лю, на долю которых приходится 58 процентов акций.

Покупка части компании — не единственный вариант, рассматриваемый китайскими властями в отношении DiDi. Не исключено, что регулирующие органы запретят некоторые операции или заставят компанию выкупить свои акции, размещенные в США.

Приложением DiDi ежедневно пользуются 25 миллионов пассажиров, что делает его крупнейшим сервисом по вызову такси в мире. Давление Пекина на компанию началось после первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня. Листингу предшествовали рекомендации регулирующих органов отложить размещение. Компания привлекла 4,4 миллиарда долларов, но с тех пор потеряла треть своей рыночной стоимости, поскольку через несколько дней после IPO власти Китая обвинили DiDi в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила приложения из виртуальных магазинов. В ходе торгов 3 сентября акции DiDi стоят 8,81 доллара за штуку, хотя при размещении каждая оценивалась в 14 долларов.

Bloomberg считает, что власти Китая накажут DiDi строже, чем Alibaba в апреле 2021 года. По итогам антимонопольного расследования крупнейшего интернет-ретейлера Китая оштрафовали на 2,8 миллиарда долларов. Конфликт между основателем Alibaba Джеком Ма и властями Китая начался в 2020 году после критики бизнесменом политики правительства в области цифровых технологий.