Россиянин водрузил на крышу дома трехголового дракона

В деревне Дурасово Брейтовского района Ярославской области местный житель Николай Крылов водрузил на крышу дома трехголового дракона. Об этом пишет «МК Ярославль».

Россиянин — столяр и строитель. Он ставит деревянные дома и выполняет плотницкие работы, резьба по дереву для него хобби.

Отмечается, что змея Крылов изготавливал достаточно долго. Глаза у дракона горят красным светом — столяр вмонтировал в глазницы красные светодиоды. Как пишет издание, благодаря своей работе мужчина стал героем соцсетей.

Ранее в Калининском районе Тверской области россиянин превратил свой дом в терем — он сделал белые наличники в виде цветов и построил ворота-трансформеры.