Россиян предупредили о масштабных пожарах по всей стране в сентябре

В МЧС России предупредили о возможных пожарах на территории шести федеральных округов

На территории шести федеральных округов в России в сентябре могут вспыхнуть крупные пожары, заявили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Как предупредили специалисты, почти на территории всей страны (Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, а также Дальневосточного федеральных округов) будут превышены среднемноголетние показатели природных пожаров. Прогноз был сделан на основе гидрометеорологической обстановки, предполагаемой температуры, осадков на сентябрь и прежних показателей горимости лесов.

По мнению экспертов, в Южном федеральном округе масштабные пожары грозят северным районам Ростовской и Волгоградской областей, а также всему Крыму. В Приволжье возгорания возможны в Саратовской, Оренбургской областях и Башкирии. На Урале природные катаклизмы могут случиться на территории южных районов Курганской и Челябинской областей. В Сибири пожары прогнозируют на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области.

Как уточнили ученые, в Дальневосточном федеральном округе пожары прогнозируются в четырех регионах: Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, а также на северо-западе Приморья. В центральной части страны огонь может охватить территории Белгородской, Брянской, Орловской, Курской областей. Не исключены возгорания в Воронежской, Тамбовской, Калужской и Липецкой областях.

Руководству этих территорий посоветовали принять меры по профилактике в целях минимизации последствий прогнозируемых возгораний.

В августе масштаб лесных пожаров в Сибири, вызванных аномальными погодными условиями, оказался больше, чем в остальных странах мира.