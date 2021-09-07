В поселении российский отшельницы Агафьи Лыковой вспыхнул пожар

На территории заповедника «Хакасский» на заимке российской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
По предварительным данным, на данный момент в поселении сгорели два дома. Огонь перекинулся на третий. Самой отшельнице удалось спастись.
Согласно информации издания 19rus.info, пожар вспыхнул из-за свечки. Отмечается, что тушение огня осложняется удаленностью заимки от других населенных пунктов.
Ранее в селе Кряжим Саратовской области несколько подростков сами потушили пожар. Они без помощи взрослых смогли справиться с огнем, который охватил забор и сухую траву.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых отшельница из семьи старообрядцев, бежавших в труднодоступные места Сибири из-за гонений на веру. В настоящее время женщине 77 лет, она проживает на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна.