В поселении российский отшельницы Агафьи Лыковой вспыхнул пожар

На территории заповедника «Хакасский» на заимке отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар

На территории заповедника «Хакасский» на заимке российской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

По предварительным данным, на данный момент в поселении сгорели два дома. Огонь перекинулся на третий. Самой отшельнице удалось спастись.

Согласно информации издания 19rus.info, пожар вспыхнул из-за свечки. Отмечается, что тушение огня осложняется удаленностью заимки от других населенных пунктов.

Ранее в селе Кряжим Саратовской области несколько подростков сами потушили пожар. Они без помощи взрослых смогли справиться с огнем, который охватил забор и сухую траву.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых отшельница из семьи старообрядцев, бежавших в труднодоступные места Сибири из-за гонений на веру. В настоящее время женщине 77 лет, она проживает на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна.